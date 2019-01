Schwenningen Sie haben die Grundsteine gelegt für den Erfolg der Baufirma

Die Jahresabschlussfeier hat die Firma Friedrich Stingel GmbH genutzt, um langjährige Arbeitnehmer auszuzeichnen. Das Schwenninger Unternehmen, das im Straßenbau und Tiefbau sowie im Baustoffrecycling tätig ist, ist seit vielen Jahren auch in Albstadt bestens bekannt, hat zuerst die aufwendigen Pflasterarbeiten in der Ebinger Innenstadt erledigt und ist derzeit dabei, Zug um Zug die "Neue Mitte" in Tailfingen zu verschönern, wofür die Mitarbeiter mehr als einmal Lob ob ihrer präzisen und schnellen Arbeit geerntet haben.