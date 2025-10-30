Schwenningen – Reutlingen: Heimschwäche, Gelb-Rot-Ärger und ein richtungsweisendes Match

Croatia Reutlingen kommt nach Schwenningen. Das Team von Trainer Jago Maric will die Heimbilanz in der Landesliga aufpolieren – und muss einige Ausfälle verkraften.
Landesliga: BSV 07 Schwenningen – SV Croatia Reutlingen (Samstag, 14.30 Uhr). Die Gäste gewannen am vergangenen Wochenende gegen Nehren mit 3:2 und sind mit zwölf Punkten aus zwölf Spielen auf Rang 13 zu finden – also auf dem Relegationsplatz. Der BSV erreichte in Empfingen ein 1:1 und ist mit 17 Zählern aus zwölf Begegnungen Neunter.