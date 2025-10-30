Schwenningen – Reutlingen: Heimschwäche, Gelb-Rot-Ärger und ein richtungsweisendes Match

Croatia Reutlingen kommt nach Schwenningen. Das Team von Trainer Jago Maric will die Heimbilanz in der Landesliga aufpolieren – und muss einige Ausfälle verkraften.

Landesliga: BSV 07 Schwenningen – SV Croatia Reutlingen (Samstag, 14.30 Uhr). Die Gäste gewannen am vergangenen Wochenende gegen Nehren mit 3:2 und sind mit zwölf Punkten aus zwölf Spielen auf Rang 13 zu finden – also auf dem Relegationsplatz. Der BSV erreichte in Empfingen ein 1:1 und ist mit 17 Zählern aus zwölf Begegnungen Neunter.

Gelb-Rot-Ärger bei Ovuka Franck Bonny und Dragan Ovuka sahen in der hitzigen Partie in Empfingen Gelb-Rot und sind nun für die Partie gegen Reutlingen gesperrt. Ovuka ärgert sich gewaltig: „So einen schlechten Schiedsrichter habe ich noch nie erlebt. Es war erst das zweite Mal in meiner langen Laufbahn, dass ich als Innenverteidiger Gelb-Rot bekommen habe.“

Ovuka könnte durch Marc Agyemang ersetzt werden. Auch Abwehrspieler Patrick Markovic, der in Empfingen verletzungsbedingt fehlte, hat wieder trainiert und steht seinem Verein zur Verfügung. Bonny, der auf der Sechs spielte, könnte von Dario Holenstein ersetzt werden.

„Wie wir aufstellen, werde ich kurzfristig entscheiden, bislang konnten wir Ausfälle aber immer kompensieren, wir haben einen breiteren Kader als in der Vergangenheit“, so Trainer Jago Maric.

Mysteriöse Heimschwäche

Die Auswärtsbilanz des BSV ist gut, 13 Punkte, mehr hat kein anderes Team auf fremden Plätzen geholt. Die Heimbilanz ist hingegen mehr als mau. Lediglich vier Zähler in fünf Partien vermochten die Schwenninger einzufahren. Nur Freudenstadt ist mit drei Punkten daheim noch schlechter.

„Ich habe keine Erklärung dafür, warum unsere Heimbilanz deutlich schwächer als die Auswärtsbilanz ist. In der Vergangenheit war es ja andersherum. Es ist aber so, die Niederlage gegen Albstadt war sehr unglücklich und die Spiele gegen Nagold und Pfullingen darf man eigentlich nicht verlieren“, sagt Maric.

Nun vielleicht trifft es sich da gut, dass Croatia auswärts noch nicht viel gerissen hat. Sie holten erst drei Zähler in sechs Begegnungen. Die besten Torschützen der Reutlinger sind Vincenzo Giambrone und Sotirios Vassilou, die genauso wie BSV-Goalgetter Fabio Chiurazzi jeweils fünfmal in Schwarze trafen.

Jago Maric betont: „Das ist jetzt ein richtungsweisendes Spiel gegen Croatia Reutlingen. Croatia spielt technisch guten Fußball. Mannschaften, die wie sie mitspielen, liegen uns mehr.“

Keeper Dinger fällt aus

Torwart Kilian Dinger, der sich in Empfingen am Knie verletzte, fällt am Samstag definitiv aus. Eine abschließende Untersuchung steht noch aus. Semih Gökdag wird gegen Reutlingen den BSV-Kasten hüten. „Semih hat seine Sache in Empfingen schon gut gemacht“, so Maric.