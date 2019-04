Schwenningen (Kreis SIG) Ärger um Bundeswehr-Übung in Privatwald

Der Schwenninger hätte die Sache auf sich beruhen lassen können, da ihm in seinem Wald keine größeren Schäden entstanden waren. Aber die Sache ließ ihm keine Ruhe; er rief erst den Anwalt an und wandte sich dann an die Öffentlichkeit. Eine Anfrage bei der Pressestelle des Jägerbataillons 292 bestätigte zum einen den Sachverhalt und zum anderen die Angaben der Militärs zur Rechtslage: Die Bundeswehr dürfe "freilaufend" – so der Fachterminus – üben, also außerhalb des Truppenübungsgeländes. Gemäß Paragraf 68, Absatz 1 des Bundesleistungsgesetzes habe die Truppe – sei es die Bundeswehr, seien es verbündete Streitkräfte – das Recht, Grundstücke zu überqueren, vorübergehend zu besetzen oder zeitweilig zu sperren. Das gelte auch für unbefriedete Waldgrundstücke, sofern sie nicht von den örtlichen Behörden als "besonders schutzwürdig" eingestuft würden.

Allerdings muss sich das Militär solche Einsätze vorher genehmigen lassen. Genehmigungsbehörde ist das Landratsamt, in diesem Falle das Sigmaringer; indes existiert zwischen dem Landkreis und der Bundeswehr eine Grundsatzvereinbarung für den Standort Stetten a. k. M., wonach "Kleinvorhaben" direkt vom Standortältesten abgesegnet werden können. Der Einsatz im Privatwald des 60-Jährigen war so ein "Kleinvorhaben".

Aber müsste nicht wenigstens der Form halber auch der Privatwaldbesitzer informiert werden? Offenbar nicht – auf Anfrage des Schwarzwälder Boten erklärte die Bundeswehr in Donaueschingen, in diesem speziellen Falle hätten das ja die Feldjäger getan. Auf die Frage, warum überhaupt außerhalb des Truppenübungsplatzes geübt werde, der ja recht geräumig sei, gab die Bundeswehr an, der Truppenübungsplatz sei zur fraglichen Zeit komplett durch andere Truppenteile belegt gewesen.

Ungefragt schalten und walten? – Das geht so nicht

Der Mann aus Schwenningen könnte die Sache auf sich beruhen lassen – aber ihm leuchtet nicht ein, weshalb irgendjemand ungefragt auf seinem Grund und Boden schalten und walten dürfen sollte, und sei es die Staatsmacht selbst. Er will noch einmal zum Anwalt gehen und sich erkundigen, ob eine Verwaltungsklage in Betracht käme: Paragraf 68, Absatz 1 BLG will ihm nicht einleuchten.