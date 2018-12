Schwenningen Ganz nach dem Geschmack der Zuhörer

Vorsitzender Adrian Stier freute sich bei der Begrüßung über 250 Gäste in der Heuberghalle. Die 25 Jugendlichen der Nachwuchsformation begannen "In the Hall of Mountain King" und "ABBA-Hits for Kids". Als Ansagerinnen präsentierten Pia Siber und Kathrin Kögel die Songs.

Das Publikum freute sich auch über die Vorträge "El Condor pasa" und "Just give me a reason" und spendete der Nachwuchsformation viel Beifall.

Nach der Pause kam das 47-köpfige Orchester des MV auf die Bühne. Sarah Stingel und Antonia Schwanz stellten die Melodien hintergründig vor. Nach dem furiosen Auftakt mit dem Konzertmarsch "Opening" von Ernst Hoffmann begann die musikalische Reise in der Heimat des neuen Dirigenten Istvan Elekes mit der „kleinen Ungarischen Rhapsodie“ von Alfred Bösendorfer. Lieb und Leid der Zigeuner, die traurig schluchzenden Geigen einer Dorfkapelle sowie ein aus einer Gaststätte feurig erklingendes Volkslied wurden hier vom Orchester bravourös in Klängen dargestellt.