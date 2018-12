Schwenningen Ganz nach dem Geschmack der Zuhörer

Vorsitzender Adrian Stier freute sich bei der Begrüßung über 250 Gäste in der Heuberghalle. Die 25 Jugendlichen der Nachwuchsformation begannen "In der Halle des Bergkönigs" und servierten unter anderem "ABBA-Hits for Kids". Als Ansagerinnen präsentierten Pia Siber und Kathrin Kögel die Songs.

Nach der Pause kam das 47-köpfige Orchester des Musikvereins auf die Bühne. Sarah Stingel und Antonia Schwanz stellten die Melodien hintergründig vor. Nach dem furiosen Auftakt mit dem Konzertmarsch "Opening" von Ernst Hoffmann begann die musikalische Reise in der Heimat des neuen Dirigenten Istvan Elekes mit der "kleinen Ungarischen Rhapsodie" von Alfred Bösendorfer.

Im benachbarten Bulgarien wurde Mitte der 1960er Jahre vom früheren Zentralorchester der Tschechoslowakischen Volksarmee eine Schallplatte mit Märschen der Staaten des Warschauer Paktes vorgestellt. "Das Abzeichen" aus diesem Werk gilt als Mustermarsch des Balkans, in dem deutliche Spuren von Folklore unverkennbar sind.