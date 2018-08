In Schwenningen öffnet am heutigen Samstag um 15 Uhr der Strohpark 2018 seine Tore. Es dürften wieder etwa 30 Kunstwerke aus Stroh zu sehen sein, die in wochenlanger schweißtreibender Arbeit von Schwenningens Vereinen, aber auch von privaten Gruppen und Initiativen gezimmert, geschweißt und natürlich geschnitten wurden. Sie können nun fünf Wochen lang bewundert werden. Bereits seit Dienstag wird das Kunstwerk ausgestellt, das 2017 die Palme für die beste Kreation erhielt: der Zeppelin "Hindenburg" des Männergesangvereins Eintracht. Zeitgleich wurde das große Festzelt aufgebaut, das für 300 Personen bestuhlt ist – weitere 500 Gäste finden auf der Wiese Platz. Morgen gibt beim Frühschoppenkonzert im Zelt das Kreisseniorenblasorchester seine Visitenkarte ab. Um die Bewirtung kümmert sich die Schwenninger Feuerwehr. Foto: Koch