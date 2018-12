Schwenningen Erstes Fenster ganz im Zeichen von Gambia

Ab sofort ist Gerhard Gölz der verantwortliche Mann für die 23-tägige Aktion. Er lud dazu ein, die Zeit bis Weihnachten auf besondere Art zu genießen. Dann hatte Hermann Schreiyäck seinen Auftritt. Zusammen mit seiner Frau Iris warb er für das Diabetes-Projekt "The Gambia". Beide wollen im nächsten Jahr wieder nach Afrika reisen, um in Gambia bedürftige Familien finanziell durch Bereitstellung von Nahrungsmitteln zu unterstützen. Aus diesem Grund hatte Iris Schreiyäck von ihrer Reise im November aus Banjul, der Hauptstadt Gambias, zwei von einem Kunstschnitzer eigens für die Schwenninger Adventsfenster geschnitzte Figuren mitgebracht, die zur Verlosung kamen. Die Figur gewann Rosalie Quarleiter. Margit Lucke wurde als Gewinnerin der zweiten Figur ermittelt. Hermann Schreiyäck hatte als erstes Adventsfenster einen Blick auf Afrika mit Schnitzereien vorbereitet. Er informierte die Zuhörer, dass die Kleider-Spenden zu Gunsten Gambias erfolgreich verliefen.

Beim Fenster am 15. Dezember bei Ulli Haug am Laubühl 9 singt der zweite TV-Chor, das sind die Damen der TV-Gruppe "16 mal Fit". Der Erlös geht dann an die "Stiftung Kinderzukunft" in Guatemala.