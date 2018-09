Schwenningen Die Musikanten mögen keine Salzstängele in den Socken

Zur Unterhaltung spielte am Sonntagnachmittag im Festzelt die Musikgruppe "AH-Musik-Reiß-Aus" aus Frohn­stetten. Die flotten Männer aus der Nachbargemeinde schafften es schnell, die Zuhörer aktiv in ihre Musikdarbietungen einzubeziehen.

Beim Flippers-Titel "Rosemarie" wurde das Publikum zum Mitsingen und zu gymnastischen Übungen animiert. Gleich zweimal musste der Ohrwurm "Bajazzo" gespielt werden, den fast jeder Gast mitsang. Natürlich durften Oldies wie "Die Fischerin vom Bodensee" und der Walzer "Der alte Schäfer" nicht fehlen. Auch das Kult-Lied "Dem Land Tirol die Treue halten" kam bestens an, zumal die Gruppe aus dem Nachbarort auch noch eine Schwaben-Strophe ins Programm einbaute. Die "Schwarzwaldmarie" kam ganz realistisch mit dem roten Bollenhut zum Vortrag und bei der "Südböhmischen Polka" spielte Manne auf dem Bass spontan das bekannte Solo, das eigentlich den Klarinetten vorbehalten ist. Bei der beliebten "Polka Nr. 37" – jeder Musikant kennt diesen Titel – mischten sich die Männer mit ihren Trompeten und Flügelhörnern unters Publikum und standen auf die Biertische, nicht ohne den Hinweis, man möge ihnen doch bitte keine Salzstängel in die Strümpfe stecken und sie seien auch sonst an den Waden kitzelig. Am Mittwochabend spielten die Hartheimer Oldies im Zelt stimmungsvolle Musik.

Nächster musikalischer Höhepunkt ist am heutigen Freitag gegen Abend der Auftritt der Stadtkapelle Lautlingen, die von den Heuberger Gaumenfreunden engagiert wurde. Am Wochenende bewirtet der Turnverein Schwenningen die Gäste. Die Frauen des TV haben den "Saustall" mit Muttersau und Ferkeln als Stroh-Kunstwerk geschaffen.