Schwenningen Der Werkstoff ist in diesem Sommer richtig knapp

Schwenningen. In Schwenningen beginnt am Samstag, 1. September, die Strohpark-Saison: Fünf Wochen lang, bis zum Sonntag, 7. Oktober, präsentieren die Strohbinder vom Heuberg in der Freiluftausstellung neben der Heuberghalle ihre Kunstwerke. Wie viele es am Tag der Eröffnung sein werden, weiß Steffen Löffler, Vorsitzender des Handels- und Gewerbevereins (HGV) Schwenningen, noch nicht genau – aber das ist normal: Man erlebt immer wieder Überraschungen mit Kurzentschlossenen – aber erfahrungsgemäß werden es wohl so etwa 30 Figuren sein.