Schwenningen Der SV Schwenningen geht neue Wege

Jetzt gehen die Heuberger neue Wege. "Wir hatten jahrelang ein richtig gutes Junioren-Turnier, das mit rund 40 Mannschaften immer sehr gut besucht war", sagt der Vorsitzender Werner Scheuble. Im vergangenen Jahr funktionierte das bewährte Konzept nicht mehr. Denn in den Vorjahren war der SVs mit seinem Turnier noch im Zeitfenster für die Turniere nach dem Ende der Rückrunde. "Jetzt hören wir mit der Saison einfach viel zu früh auf und haben unheimlich lange Sommerpause", bedauert der Chef des Schwenninger Fußballvereines. "Statt den Juni noch für Nachwuchsfußball zu nutzen, lassen die Verantwortlichen die Kinder und Jugendlichen lieber im Winter, konkret dieses Jahr schon ab dem 3. März kicken, wenn auf dem Heuberg meist noch ungemütliches Fußballwetter herrscht." Und da das Schwenninger Turnier meist am dritten Juliwochenende terminiert war, ist der Abstand zum Saisonende viel zu groß. Deshalb haben sich die Verantwortlichen SV Schwenningen dazu entschieden, in diesem Sommer einen neuen Weg einzuschlagen: Der Verein veranstaltet nun anstatt des Turnieres für Junnioren jetzt eines für Mädchenfußballerinnen.

So werden am 21. Juli die C- und die D-Juniorinnen jeweils mit sechs Mannschaften ihre Kleinfeldturniere auf dem Rasenplatz im Sportzentrum Staudenbühl austragen.

"Geplant war auch noch ein Aktiven-Turnier für Frauen, das aber wegen zu geringen Anmeldungen ausfallen muss", sagt Scheuble. Denn bei den Frauen beginne die Vorbereitung für die Verbandsrunde bereits Anfang August. In den Wochen davor seien deshalb viele Spielerinnen. "Da fällt das Schwenninger Turnier mitten rein. Deshalb wird es dieses Jahr nur an einem Tag stattfinden. Abends gibt es wie immer das Elfmeterturnier, bei dem meist zwischen 20 und 30 Teams am Start sind", sagt der SVS-Vorsitzende.