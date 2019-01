Schwenningen Als Reporter immer zur Stelle

Bürgermeisterin Roswitha Beck hat Koch, der unter anderem für den Schwarzwälder Boten berichtet, deshalb beim Neujahrsempfang besonders geehrt und freute sich, dass er – 1978 zum Pressewart des frisch gegründeten Tennisclubs gewählt – damals das Angebot einer Zeitung angenommen habe, auch über andere Themen zu schreiben. Auf seiner Adler-Schreibmaschine habe Koch anfangs seine Berichte getippt, musste jedes Foto entwickeln lassen und zu mehreren Zeitungen bringen. Seine Frau Ulrika, oft als Botin im Einsatz, habe bald das Entwickeln gelernt – und Koch früh auch die Vorzüge von Digitalkamera, PC und Faxgerät genossen. Aus mehr als 500 Gemeinderatssitzungen und über 600 Hauptversammlungen habe Wilfried Koch in 40 Jahren berichtet – stets neutral und sachlich, auch während seiner eigenen Zeit als Gemeinderat 1984 bis 2009.

Doch nicht nur seine Präsenz und Zuverlässigkeit seien ein Plus für Schwenningen – auch sein "unglaublicher Pool an Fotos", sagte Beck. "Viele Gemeinden beneiden uns um Dich", betonte die Bürgermeisterin, ehe sie dem Jubilar mit einem Geschenk und einer Urkunde dankte. Die Ehrenmedaillen der Gemeinde in Silber und Gold hat Wilfried Koch schon längst – ebenso wie die Ehrenmedaille des Gemeindetags Baden-Württemberg.