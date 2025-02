Schwelbrand in Wolfach: Feuerwehr muss zweimal ausrücken

1 Zweimal rückte die Wehr an der Kreuzbergstraße an. Foto: Lupfer

Die Feuerwehr Wolfach musste am frühen Dienstagmorgen musste die Wehr zu einem Zimmerbrand in der Kreuzbergstraße ausrücken, einige Stunden später kam es im gleichen Gebäude zu einem weiteren Schwelbrand.









Link kopiert



Die Feuerwehr Wolfach musste am frühen Dienstagmorgen musste die Wehr zu einem Zimmerbrand in der Kreuzbergstraße ausrücken, einige Stunden später kam es im gleichen Gebäude zu einem weiteren Schwelbrand. Beim Eintreffen der Streifenwagenbesatzung hatten die Bewohner das Anwesen bereits unverletzt verlassen. Offenes Feuer gab es in beiden Fällen nicht, allerdings deutliche Rauchentwicklung, aufgrund der die Bewohner am Morgen die Feuerwehr alarmiert hatten.