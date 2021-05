1 Am Donnerstagnachmittag brennt es in einer Firma in Dunningen. Foto: Schönfelder Foto: Schwarzwälder Bote

Dunningen (psh). Zu einem Schwelbrand kam es am Donnerstagnachmittag gegen 14 Uhr in einer Firma in der Peter-Birk-Straße in Dunningen. Nach ersten Informationen vor Ort war bei Wartungsarbeiten eine Maschine in Brand geraten. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung, das Firmengebäude wurde evakuiert. Die Feuerwehren Dunningen und Seedorf waren mit 30 Mann vor Ort und rückten unter Atemschutz vor. Der Brand konnte rasch eingedämmt werden. Auch DRK-Kräfte und Polizei waren vor Ort, die Feuerwehr Rottweil wurde zunächst alarmiert, konnte dann aber auf dem Weg nach Dunningen wieder umdrehen. Der Einsatz stand unter der Leitung von Gesamtkommandant Volker Hils. Die Kontroll- und Aufräumarbeiten dauern an. Zur Schadenshöhe ist noch nichts bekannt.