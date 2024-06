Schweizer Wiese in Bad Herrenalb

1 Ob hier irgendwann Gebäude stehen oder die Wiese bleibt, sollen die Bürger nach der Idee der Projektentwickler mitbestimmen. Foto: Biermayer

Was passiert mit der Schweizer Wiese? In der jüngsten Gemeinderatssitzung stellten sich zwei Projektentwickler vor. Sie können sich in der alten Celenus Klinik ein Studentenwohnheim und bei der Therme ein Hotel vorstellen. Allerdings soll die Meinung der Bürger mit einfließen.









Die alte Celenus Klinik in Bad Herrenalb steht schon länger leer. Und schon länger gibt es in der Stadt Ideen, was mit dem Gebäude passieren soll. Gleiches gilt für die Schweizer Wiese.