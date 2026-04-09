Schweizer Super League: FC Basel gastiert beim Überflieger des FC Thun

Die „Bebbi“ duellieren sich zum letzten Vorrunden-Spieltag am Samstagabend ab 20.30 Uhr mit der Sensationsmannschaft des FC Thun.
Auf die Mannschaft von Stephan Lichtsteiner wartet am Samstagabend mit dem FC Thun ein ganz besonderer Gegner. Der Aufsteiger aus dem Berner Oberland steht sensationell an der Spitze der Brack Super League und hat beste Chancen, erstmals in der Vereinsgeschichte den Meistertitel zu holen. Zwölf Punkte beträgt der Vorsprung der Mannschaft von Trainer Mauro Lustrinelli auf den ersten Verfolger aus St. Gallen.