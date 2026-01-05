Schweizer Skiort Crans-Montana: Alle 40 Todesopfer der Brandkatastrophe identifiziert

Die Brandkatastrophe im Schweizer Skiort Crans-Montana kostete 40 Menschen das Leben. Die Opfer sind mittlerweile identifiziert. Das jüngste Todesopfer war 14, das älteste 39 Jahre alt.
Nach der Brandkatastrophe im Schweizer Skiort Crans-Montana sind inzwischen alle 40 Todesopfer identifiziert. Die Hälfte der Opfer war minderjährig, wie die Polizei am Sonntagabend mitteilte. Das jüngste Todesopfer war erst 14, das älteste 39 Jahre alt. Die sterblichen Überreste aller Todesopfer wurden inzwischen an deren Familien übergeben. 22 der Opfer waren Schweizer, 18 weitere kamen aus dem Ausland, die meisten davon aus Frankreich und Italien; Deutsche waren nicht unter den Toten. Die Leichen von fünf italienischen Jugendlichen wurden am Montag mit einem Militärflugzeug in ihre Heimat gebracht.