Schweizer meiden Konstanz: Streit um Schifffahrt auf Bodensee beigelegt - was das heißt

Ein Disput um Ticketgelder sorgt dafür, dass Schweizer Schiffe nicht mehr nach Konstanz fahren. Eine Einigung war lange nicht in Sicht. Nun aber gibt es eine Lösung. Was die für Fahrgäste bedeutet.
Im Ticket-Streit am Bodensee zwischen deutschen und Schweizer Schifffahrtsunternehmen haben sich die Betroffenen auf eine Lösung verständigt. Laut Mitteilung der deutschen Bodensee-Schiffsbetriebe (BSB) sollen die Schiffe der Schweizerischen Bodensee-Schifffahrt (SBS) ab der Saison 2027 wieder gemäß Fahrplan den Konstanzer Hafen anfahren.