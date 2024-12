Schweizer Maskentheatergruppe: Mummenschanz verzaubern in aller Stille Publikum im Theaterhaus Stuttgart

Architektur-Ausstellung in Stuttgart Aus dem Dornröschenschlaf erweckt – preisgekrönte Umbauten im Land

Ausgediente Reithallen werden zu Treffpunkten für die Bürgerschaft, Lagerhallen erstrahlen als Kunstorte – gelungene Umbauten in Deutschland und der Schweiz sind in der Raumgalerie in Stuttgart zu entdecken.