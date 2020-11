"Schweizer Lädele" Rottweilerin geht optimistisch durch Corona-Zeit

Das Jahr 2020 hat uns alle verändert. Das Virus, die Maske, die vielen Einschränkungen. In unserer neuen Serie erzählen die Rottweiler, wie sie durch die Krise kommen, was ihnen hilft und was sie von 2021 erwarten. Sabine Horn, die Inhaberin des "Schweizer Lädele", macht den Anfang. Mehr lesen Sie in unserem (Schwabo+)-Artikel.