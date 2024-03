Schweizer Alpen: Leichen von fünf Skitourengängern gefunden

1 Stürmisches Wetter und Lawinengefahr erschwerten den Einsatz der Rettungskräfte. (Symbolbild) Foto: dpa/Jean-Christophe Bott

Rettungskräfte entdecken die Leichen von fünf Skitourengängern in den Schweizer Alpen. Eine Person aus der Gruppe wird weiterhin vermisst.









Link kopiert



In den Schweizer Alpen sind fünf von sechs vermissten Skitourengängern tot aufgefunden worden. Rettungskräfte hätten ihre Leichen am Sonntagabend im Gebiet des 3706 Meter hohen Tête Blanche entdeckt, teilte die Kantonspolizei Wallis am Montagmorgen mit. „Der sechste Skitourengänger konnte noch nicht gefunden werden. Die Suche nach ihm ist noch im Gange“, hieß es.