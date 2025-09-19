Schweiz: Nach Bergsturz: Erster Spatenstich für Neubau von Blatten

1 Schon 2028 sollten erste Bewohner nach Blatten zurückziehen können. Foto: Laurent Gillieron/KEYSTONE/dpa Nach dem verheerenden Bergsturz in Blatten beginnt der Wiederaufbau: Mit einem symbolischen Spatenstich setzen die Bewohner des Dorfs in der Schweiz ein Zeichen für ihre Rückkehr.







Blatten - Mit einem symbolischen Spatenstich haben Einwohner des zerstörten Schweizer Dorfes Blatten den Wiederaufbau ihrer Heimat eingeleitet. Der Ort im Lötschental im Kanton Wallis war vor knapp vier Monaten durch einen Bergsturz und Gletscherabbruch fast völlig zerstört worden. Über einigen Gebäuden liegt seitdem ein meterhoher Schuttkegel, andere sind in einem See, der sich gebildet hat, weil der Fluss Lonza durch die Schuttmengen zunächst keinen Abfluss mehr fand.