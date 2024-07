Schweiz: Deutsche beim Bergsteigen tödlich verunglückt

1 Die Frauen stürzten am Lagginhorn ab (Archivbild). Foto: IMAGO/Panthermedia/voyant via imago-images.de

Eine Gruppe geht in den Schweizer Alpen Bergsteigen, als plötzlich zwei Frauen an der selben Stelle in die Tiefe stürzen. Während die eine schwer verletzt wird, überlebt die andere den Sturz nicht.









Link kopiert



Eine deutsche Bergsteigerin ist in den Schweizer Alpen tödlich verunglückt. Wie die Polizei im Kanton Wallis am Dienstag mitteilte, hatte die Frau mit einer achtköpfigen Gruppe das mehr als 4000 Meter hohe Lagginhorn bestiegen. Beim Abstieg seien auf dem Westgrat des Berges plötzlich zwei Frauen kurz nacheinander an derselben Stelle mehrere hundert Meter in die Tiefe gestürzt.