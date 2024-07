Schweißtreibende Arbeit in Hechingen: Das ist der Zwischenstand bei Ratzgiwatz

6 Viele Hechinger Ratzgiwatzler haben bereits ein Lieblingsprojekt gefunden. Foto: Hoffmann

Ein weiterer heißer Ratzgiwatz-Tag verspricht Abkühlung durch eine Wasserschlacht. Trotz anstrengender Arbeit in der Bank, beim Basteln oder Müllsammeln ist die Laune der Ratzgiwatzler bestens. Sie haben schon ihre Lieblingsprojekte gefunden.









Am dritten Tag von „Mittelalterwatz“ geht es wortwörtlich heiß her: Bei hochsommerlichen Temperaturen bekommt der riesige Drachenkopf aus Hasendraht, Gips und Pappmaché am Mittwoch seine Ballon-Augen aufgesetzt, das selbstgebaute Karussell dreht sich ohne Pause und in der Bank wird fleißig der Lohn zusammengerechnet. Die meisten Kinder haben bereits ein Ratzgiwatz-Lieblingsprojekt gefunden, an dem sie täglich mehrere Stunden arbeiten.