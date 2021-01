Schweinepest Rückt Tierseuche auch in Wälder um Donaueschingen vor?

Mit wenigen Händen würde man keine Seuche in den Griff bekommen, so Jager. "Wir müssen Hand in Hand mit den Freizeitjägern gehen." Deshalb gebe es auf Landesebene finanzielle Unterstützung für Schwarzwild-Bejagungen sowie auch für die Wildbret-Vermarktung. Zudem gebe es eine Änderung im Waffenrecht, welche Nachtsichttechniken ermögliche. So seien auch die Schonzeiten für das Schwarzwild erlassen worden. Mit Hilfe dessen könne sich der Einzeljäger rüsten und die Bejagung intensivieren.

Außerdem habe man vor, mit der Unterstützung des Kreises und der Kreisjägervereinigung ein Drohnennetzwerk aufzubauen. Die Drohnen mit Infrarottechniken können die Tiere lokalisieren und sollen ebenfalls bei bestimmten Jagden zum Einsatz kommen und so unterstützen. Auch habe man in einen Jagdanhänger und in Beschilderungen für die Verkehrssicherung investiert, so Sven Jager.