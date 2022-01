1 Ärzte hantieren an dem modifizierten Schweineherz, das später dem Patienten eingesetzt wurde. Foto: dpa/Tom Jemski

Ein 57-Jähriger hat in den USA als erster Mensch ein tierisches Herz eingesetzt bekommen. Ein solcher Eingriff sei auch in Deutschland schon denkbar, sagt ein Experte der Deutschen Herzstiftung. Ob das Herz dauerhaft funktioniert, ist aber noch unklar.















Baltimore/Frankfurt - „Ich will leben. Ich weiß, es ist ein Schuss ins Blaue, aber es ist meine letzte Wahl.“ Mit diesen Worten erklärte der 57-jährige US-Amerikaner David Bennett seine Entscheidung, sich ein Schweineherz transplantieren zu lassen – und somit für eine Operation, die niemals zuvor an einem Menschen vorgenommen worden ist. Offensichtlich mit Erfolg: Dem Patienten gehe es drei Tage nach dem Eingriff gut, erklärte die medizinische Fakultät der Universität des Bundesstaates Maryland am Montag. Ein Überblick, was dieser Schritt für künftige Transplantationen bedeutet.