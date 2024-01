Schweigeminute für Franz Beckenbauer: Saudische Fans sorgen für Skandal – auch Kroos ausgepfiffen

1 Es wurde eine Schweigeminute für Franz Beckenbauer abgehalten. Foto: AFP/GIUSEPPE CACACE

Toni Kroos wird in Riad bei jeder Aktion ausgepfiffen. Der deutsche Ex-Weltmeister reagiert auf seine Weise. Auch bei der Schweigeminute für Franz Beckenbauer bleiben die Fans nicht stumm.









Toni Kroos hat die Pfiffe gegen ihn von den Rängen in Riad mit Sarkasmus gekontert. Der deutsche Fußball-Weltmeister von 2014 war am Mittwochabend im Halbfinale der spanischen Supercopa gegen Atlético Madrid in der 67. Minute eingewechselt und praktisch bei jedem Ballkontakt im Al-Awwal Stadium ausgepfiffen worden. „Das hat heute Spaß gemacht! Tolles Publikum“, schrieb der 34-Jährige bei X, vormals Twitter.