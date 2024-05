1 Donald Trump erhob wiederholt Vorwürfe gegen den Richter. (Archivbild) Foto: AFP/SPENCER PLATT

Die Geschworenen im Schweigegeld-Prozess gegen Donald Trump haben ein Urteil gefällt: Sie erklärten den ehemaligen US-Präsidenten für schuldig.









Link kopiert



Im Prozess um die Verschleierung von Schweigegeld-Zahlungen an eine Pornodarstellerin haben die Geschworenen den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump in allen Punkten schuldig gesprochen. Das teilte die Jury am Donnerstag in New York mit. Es ist das erste Mal in der amerikanischen Geschichte, dass ein Ex-Präsident wegen einer Straftat verurteilt wird. Trump, der am Nachmittag im Gerichtssaal gelassen gewirkt hatte, nahm das Urteil äußerlich ungerührt und mit versteinerter Miene hin. Vor dem Gerichtssaal nannte er das Urteil in einem kurzen Statement „eine Schande“.