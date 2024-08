Menschen in VS beobachten unbekanntes Himmelsobjekt – es gibt erste Vermutungen

Schweife am Himmel im Schwarzwald

1 Ein Himmelsobjekt mit einem langen Schweif haben Menschen am Dienstagabend im Schwarzwald-Baar-Kreis gesehen. (Symbolbild). Foto: dpa/Nasa

Menschen im Schwarzwald und in Villingen-Schwenningen sind am Dienstagabend Augenzeugen eines spektakulären Phänomens am Nachthimmel geworden. Mehrere Schweife waren zu sehen. Experten äußern sich mit Vermutungen.









In den sozialen Netzwerken gingen ab 21.30 Uhr die Diskussionen los: Was war das denn am Himmel über Villingen-Schwenningen? Ein Leser meldet sich bei unserer Redaktion und teilte seine Beobachtung von „drei großen Streifen“, die dann verglüht seien.