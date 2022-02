1 Kronprinzessin Victoria und Ehemann Prinz Daniel äußern sich zu Gerüchten über eine Ehekrise. Foto: Imago/Claudio Bresciani

Schweden - Die Beziehung zwischen Prinz Daniel und Victoria galt lange als traumhaft. Und dann so ein Artikel: „Kronprinzessin Victoria konnte nicht glauben, was sie da hörte. Prinz Daniel war sichtlich bewegt, als er sich entschloss, seiner Frau von der Untreue zu erzählen. Das Paar befindet sich derzeit in einer schweren Ehekrise“, schrieb das Blatt „Stoppa Pressarna“ vor Kurzem. Niemand in Schweden mochte den sehr konkreten Pressemeldungen glauben. So behauptete das Blatt, Daniel sei vor Weihnachten untreu gewesen. Die beiden stünden sogar kurz vor der Scheidung.

Damit nicht genug. Eine attraktive Angestellte am Hof hätte gehen müssen, weil der Prinz ihr „zu nahe kam“, hieß es. Die Gerüchte beziehen sich tatsächlich auf gut informierte Quellen am Hof, auch wenn manche Meldungen mit Vorsicht zu bewerten sind. Insgesamt ist die schwedische Presse sehr zurückhaltend im Bezug auf die eigenen Royals. Es wird fast nur Positives berichtet.

Victoria und Daniel standen angeblich kurz vor der Trennung

Daniel Nyhlén, der erst 2013 „Stoppa Pressarna“ gegründet hat, will das anscheinend ändern. Das hat ihm bereits viele Klagen eingebracht. Doch sein Blatt bleibt bei der Geschichte: Prinz Daniel habe wegen der Ehekrise nicht wie sonst immer an der Versammlung der Schwedischen Akademie in der alten Börse teilnehmen dürfen. Victoria habe seine Anwesenheit angeblich nicht ertragen könne – nach dem Geständnis. „Es wäre ihr schwergefallen, für die Kameras zu lächeln und so zu tun, als sei nichts passiert“, so eine anonyme Quelle.

Die Krise soll noch tiefer gegangen sein. Laut „mehrerer unabhängiger Informanten“, so behauptet die Zeitung, halte Victoria das explosive Temperament ihres Mannes nicht mehr aus. „Prinz Daniel ist einfach nicht fair zu Victoria, er macht sie runter und ist gemein und respektlos“, sagen anonyme Quellen. Sogar einer der königlichen Leibwächter soll Prinz Daniel darauf hingewiesen haben, dass es „nicht in Ordnung ist, seine Frau so zu behandeln“, so das Blatt.

Das königliche Paar dementiert offiziell alle Gerüchte

Am Ende soll sich Victoria gegen die Scheidung entschieden haben. Sie soll aber „geheime Forderungen“ an Daniel gestellt haben. Weil die Trennungsgerüchte immer lauter wurden, hat sich diese Woche der Palast gemeldet. Nichts davon sei wahr, hieß es. Normalerweise äußert sich die Königsfamilie niemals persönlich zu Klatschgeschichten. Doch nun ergriffen die Kronprinzessin und ihr Ehemann das Wort. Im Internet teilte das schwedische Königshaus die Stellungnahme der zweifachen Eltern.

Sie dementieren alle Gerüchte und sagen, dass sie nach wie vor glücklich verheiratet seien: „Uns ist bekannt, dass weitreichende Gerüchte über unsere private Beziehung verbreitet werden. Behauptungen über einen Verrat und eine Scheidung machen die Runde. Normalerweise kommentieren wir Gerüchte und Spekulationen nicht. Aber zum Schutz unserer Familie möchten wir ein für alle Mal klarstellen, dass all diese Gerüchte, die verbreitet werden, völlig unbegründet sind. Victoria und Daniel“. So steht das nun im Netz.

Traumhochzeit mit Fitnesstrainer

Thronfolgerin

Kronprinzessin Victoria (44) ist das älteste Kind von König Carl XVI. Gustaf (75) und Königin Silvia (78) von Schweden. Eines Tages wird Victoria zur Königin von Schweden gekrönt.

Familie

Victoria von Schweden (44) war ab 2002 mit ihrem Fitnesstrainer Daniel Westling (48) liiert. Die Verlobung wurde am 24. Februar 2009 bekannt gegeben. Am 19. Juni 2010 heirateten sie. Das Paar hat zwei Kinder: Estelle (10) und Oscar (5).