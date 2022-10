1 Die Literatur-Nobelpreis-Medaille, die dem deutschen Schriftsteller Günter Grass im Jahr 1999 verliehen wurde. Foto: Daniel Reinhardt/dpa

Inmitten von Krisen und Konflikten schaut die Welt für eine Woche nach Stockholm und Oslo. Der Nobelpreis für Medizin macht den Aufschlag.















Stockholm - Der Nobelpreis für Medizin geht in diesem Jahr an den in Leipzig forschenden Schweden Svante Pääbo für seine Erkenntnisse zur menschlichen Evolution. Das teilte das Karolinska-Institut am Montag in Stockholm mit.