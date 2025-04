Schweden: Die Abba-Stimme, die im Ohr bleibt: Agnetha Fältskog wird 75

3 Was Agnetha sang, blieb dem Zuhörer noch lange im Ohr. (Archivbild) Foto: Chris Hoffmann/dpa

Agnetha Fältskog prägte die Abba-Zeit und damit auch das Bild, das viele Menschen vom schönen Schweden haben. Nun feiert die Ohrwurm-Garantin aus dem hohen Norden runden Geburtstag.









Link kopiert



Stockholm - Wenn Agnetha Fältskog zum Mikrofon griff, dann war das in den meisten Fällen mit einem unmittelbaren Ohrwurm verbunden. Ob "Super Trouper" oder "Mamma Mia", "Dancing Queen" oder "The Winner Takes It All": Was die blonde Schwedin in den glorreichen Abba-Jahren mit ihrer klaren Sopran-Stimme besang, das blieb den Zuhörern noch lange im Kopf.