1 Jubilarin Elise Dieterle (vorne sitzend) im Kreise ihrer Nichten und Neffen, mit Bürgermeister Bernhard Haas (Fünfter von links) als Ehrengast. Foto: Christiane Frey

Elise Dieterle ist die erste Bewohnerin der Schwarzwaldwerkstatt Dornstetten, die dort ihren 90. Geburtstag feiern konnte. Mit Nichten und Neffen, Betreuern, mit Geschäftsführung und Bürgermeister wurde der Ehrentag groß gefeiert.









Ein ganz besonderes Ereignis stand vor Kurzem in der Schwarzwaldwerkstatt in Dornstetten an: Elise Dieterle ist die erste Bewohnerin, die ihren 90. Geburtstag dort feierte.