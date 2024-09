Jedes Jahr im September laden die Schwarzwaldvereine und die Stadtverwaltung in Wildberg zur großen Kleeblatt-Wanderung ein. Diesen Sonntag, 15. September, ist es wieder soweit und die 17. Kleeblattwanderung findet statt. Start- und Endpunkt ist wie gewohnt das Kloster Reuthin in Wildberg, teilt die Stadt mit. Dort werden Stadtkapelle und Trachtengruppe für Unterhaltung und Genuss sorgen.

Bei der Kleeblattwanderung werden dieses Jahr vier Wanderungen angeboten, jede in Richtung eines anderen Stadtteils. So zeichnen vier Gruppen auf Schusters Rappen ein Kleeblatt, heißt es in der Pressemitteilung. Für die Touren werden Wanderschuhe sowie bequeme Kleidung empfohlen. Der Startschuss fällt um 13.30 Uhr in der Klosteranlage, gegen 16.30 Uhr treffen alle wieder am Klosterbrunnen ein, wo die Stadtkapelle die Wanderer bereits erwartet. Die Trachtengruppe übernimmt die Bewirtung.

1. Tour: Schönbronn Mit dem Bus geht es zu dieser für Familien geeigneten Tour, die etwa fünf Kilometer Strecke umfasst. Linda Kugler führt ihre Gruppe etwa anderthalb Stunden bergab über naturbelassene Wege und die Lützenschlucht.

2. Tour: Effringen Flache Anstiege führen bergauf nach Effringen. Swen Holzhäuer erzählt auf den etwa zehn Kilometern Wegstrecke für rund zweieinhalb Stunden etwas zu den herrlichen Ausblicken, den Feldern sowie den Gewässern der Tour.

3. Tour: Sulz am Eck Nach Sulz am Eck geht ebenfalls mit dem Bus. Es wird der höchste Punkt Wildbergs „erwandert“, wodurch sich Ausblicke auf die Schwäbische Alb und den Schwarzwald bieten. Die rund sechs Kilometer lange Strecke umfasst allerdings nur rund 50 Höhenmeter und die Teilnehmern wandern rund zweieinhalb Stunden meist abwärts. Heide und Rolf Dittus sowie Bärbel Dürr sind hier die Wanderführer.

4. Tour: Gültlingen Auch Gültlingen wird im Anschluss an eine kleine Busfahrt erkundet. Auf den etwa sechs Kilometern mit teils naturbelassenen Wegen geht es weitestgehend bergab. Die Wanderführer Wilhelm Mohr, Martin Erl und Sven Bacher führen rund anderthalb Stunden über Waldwege, vorbei an Gewässern und Mühlen.

Weitere Informationen gibt es bei der Stadtverwaltung Wildberg unter Telefon 07054/2010 oder auf der Homepage www.wildberg.de.