Schwarzwaldverein Zell: Natursport und Kultur stärker betonen

Der Schwarzwaldverein Zell wählt neuen Vorstand und blickt auf aktives Vereinsjahr zurück. Insgesamt wurden 21 Wanderungen mit mehreren hundert Teilnehmern gezählt.

Die Mitgliederversammlung des Schwarzwaldvereins Zell fand kürzlich im Hotel Löwen statt. Die Vorsitzende Angelika Liedtke begrüßte die zahlreichen Mitglieder sowie die Ehrengäste, den Bezirksvorsitzenden Helmut Müller und Bürgermeisterin Marion Isele. Nach dem Gedenken an die verstorbenen Mitglieder folgte ein umfassender Rückblick auf das Vereinsjahr 2025.

Rückblick Im Tätigkeitsbericht des Vorsitzenden Arno Zimmermann wurde deutlich, wie vielseitig das Jahresprogramm gestaltet war. Zahlreiche Tages- und Halbtagswanderungen, Rad- und Seniorengenusswanderungen fanden großen Zuspruch. Besonders hervorgehoben wurden unter anderem die Bezirkswanderung zu den Erdwibele-Höhlen im Elsass, die traditionelle 1.-Mai-Wanderung, die Blauen-Grenzweg-Wanderung sowie die stimmungsvolle Jahresabschlusswanderung in Stockmatt. Insgesamt engagierten sich zwölf Personen und Paare ehrenamtlich in der Planung und Durchführung der Touren.

Auch besondere Aktionen prägten das Vereinsjahr: So beteiligte sich der Schwarzwaldverein erfolgreich an der Baumpflanz-Challenge und pflanzte gemeinsam mit spontanen Helfern eine Rotbuche in Atzenbach. Zudem informierte der Vorstand über personelle Veränderungen in der Hauptgeschäftsstelle des Hauptvereins sowie über neue inhaltliche Schwerpunkte. Künftig will sich der Schwarzwaldverein breiter aufstellen und die Bereiche „Natursport“ und „Kultur“ stärker betonen.

Die Berichte der Schriftführerin, des Kassenwarts und der Kassenprüfer bestätigten eine solide und ordnungsgemäße Vereinsführung. Die Fachwarte gaben Einblick in die umfangreichen Aktivitäten: 21 geführte Wanderungen und mehrere Radtouren zählten zusammen mehrere hundert Teilnehmende. Der Wegewart berichtete über die Pflege und Kontrolle von insgesamt mehr als 120 Kilometern Wanderwegen und dankte den ehrenamtlichen Helfern für ihren großen Einsatz. Der Gesamtvorstand wurde anschließend einstimmig entlastet.

Wahlen

Ein zentraler Punkt der Versammlung waren die Neuwahlen. Die Vorsitzenden Angelika Liedtke und Helmut Berger sowie Kassierer Tobias Wetzel geben ihre Ämter ab. Wiedergewählt wurden der Vorsitzende Arno Zimmermann, Schriftführerin Angelika Liedtke, Wegewart Konrad Wetzel, Natursportwartin Sigrid Zimmermann und Ursel Kiefer sowie Renate Kostomaj und Pia Sütterle als Beisitzer. Neu in den Vorstand wurden Andreas Klauser zum Vorsitzenden, Marco Steen zum Kassierer und als Beisitzerin Andrea Bieg gewählt.

Grußworte

Zum Abschluss würdigten Bürgermeisterin Marion Isele und der Bezirksvorsitzende Helmut Müller das Engagement des Vereins. Müller berichtete zudem über die erfolgreiche Petition des Schwarzwaldvereins zur Änderung des Landeswaldgesetzes, die das freie Betreten des Waldes rechtlich stärkt.