Schwarzwaldverein Zell: Natursport und Kultur stärker betonen

Der Schwarzwaldverein Zell wählt neuen Vorstand und blickt auf aktives Vereinsjahr zurück. Insgesamt wurden 21 Wanderungen mit mehreren hundert Teilnehmern gezählt.
Die Mitgliederversammlung des Schwarzwaldvereins Zell fand kürzlich im Hotel Löwen statt. Die Vorsitzende Angelika Liedtke begrüßte die zahlreichen Mitglieder sowie die Ehrengäste, den Bezirksvorsitzenden Helmut Müller und Bürgermeisterin Marion Isele. Nach dem Gedenken an die verstorbenen Mitglieder folgte ein umfassender Rückblick auf das Vereinsjahr 2025.