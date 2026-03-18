Schwarzwaldverein Wolfach: Insgesamt mehr als 700 Jahre Treue

Der Schwarzwaldverein Wolfach änderte bei seiner Hauptversammlung die Vereinssatzung. Die Hohenloch-Hütte ist nicht nur in wirtschaftlicher Art ein starker Faktor.

Rund 60 Mitglieder kamen am SonRund 60 Mitglieder waren am Sonntag zur Hauptversammlung des Schwarzwaldvereins Wolfach in die Herlinsbachschule gekommen. Peter Ludwig überbrachte die Grüße des Bürgermeisters und des Gemeinderats. Er bedankte sich für die geleistete, wertvolle Arbeit für die Gemeinde, etwa durch Verbesserung der Wanderinfrastruktur. Vorsitzende Milena von Zelewski fasste die vielfältigen Aktivitäten des vergangenen Jahres zusammen und bedankte sich beim Vorstand und den Helfern für die gute Zusammenarbeit. Presse- und Öffentlichkeitswart Herbert Haaser stellte eine überarbeitete Fassung der Satzung vor, die an Änderungen der Satzung des Hauptvereins angepasst worden war. Einstimmig beschlossen die Mitglieder die Neufassung.

Ein besonderer Dank der Vorsitzenden galt Schriftführerin Roswitha Wolber für deren umfangreiche Arbeit. Darüber hinaus schmücke Wolber zusammen mit Milena von Zelewski, Annette Schamm und Nadja Lehmann alljährlich das Vereinsheim am Flößerpark mit einer viel beachteten Weihnachtsdekoration.

Naturschutzwart Siegfried Brückner kümmerte sich zusammen mit seinem Sohn Stefan vor allem um die Landschafts-Offenhaltung an den Streuobstwiesen bei St. Jakob. Die Hüttenwarte Anton Jehle und Hans Glunk berichteten von der Saison auf der Hohenlochenhütte: An 66 Tagen seien insgesamt 2942 Wanderer bewirtet worden.

Hohe Bereitschaft für Hüttendienste

Jehle und Glunk freuten sich über die anhaltend hohe Bereitschaft, die Hüttendienste auf dem Hohenlochen zu übernehmen. Wanderwartin Annette Schamm berichtete von zahlreichen Touren. Sie alle verliefen unfallfrei, wofür sie den 19 Wanderführern dankte. Das Team Wege um die Bereichsverantwortlichen Gerhard Huber, Markus Förster, Berthold Lehmann und Heinz Schmitt betreut mit seinen Helfern 240 Kilometer Wege mit 150 Wegweiser-Standorten. Sie leisteten im vergangenen Jahr, zusammen mit Edmund Seiferts Arbeit in der Werkstatt,

Kassierer Klaus Armbruster bilanzierte eine gute Kassenlage und verwies auf die besonders ertragreiche Hohenlochenhütte. Zusammen mit dem stellvertretenden Vorsitzenden Mar „Wir haben auch dieses Jahr wieder ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt und würden uns freuen, euch auf der einen oder anderen Wanderung oder auf der Hohenlochenhütte zu sehen“, schloss Milena von Zelewski.

Zusammen mit dem stellver tretenden Vorsitzenden Markus Schuler ehrte Milena von Zelewski zahlreiche langjährige Mitglieder. Für 25-jährige Mitgliedschaft wurden Judith und Frank Hildbrand, Manuela und Robert McDonald, Volker Müller und Taina Seger geehrt, für 40 Jahre Klaus Frick und Georg Jehle. Für 50 Jahre im Verein wurden Annegret und Reinhold Armbruster, Michael Dieterle, Emma und Hubert Kiefer, Horst Penning, Roland Schamm, Irmgard Seger, Bernd Seger sowie Birgit Seifert geehrt. Das Wanderabzeichen in Gold erhielt zum siebten Mal Elfriede Schuler.