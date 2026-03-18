Schwarzwaldverein Wolfach: Insgesamt mehr als 700 Jahre Treue

Der Schwarzwaldverein Wolfach änderte bei seiner Hauptversammlung die Vereinssatzung. Die Hohenloch-Hütte ist nicht nur in wirtschaftlicher Art ein starker Faktor.
Rund 60 Mitglieder kamen am SonRund 60 Mitglieder waren am Sonntag zur Hauptversammlung des Schwarzwaldvereins Wolfach in die Herlinsbachschule gekommen. Peter Ludwig überbrachte die Grüße des Bürgermeisters und des Gemeinderats. Er bedankte sich für die geleistete, wertvolle Arbeit für die Gemeinde, etwa durch Verbesserung der Wanderinfrastruktur. Vorsitzende Milena von Zelewski fasste die vielfältigen Aktivitäten des vergangenen Jahres zusammen und bedankte sich beim Vorstand und den Helfern für die gute Zusammenarbeit. Presse- und Öffentlichkeitswart Herbert Haaser stellte eine überarbeitete Fassung der Satzung vor, die an Änderungen der Satzung des Hauptvereins angepasst worden war. Einstimmig beschlossen die Mitglieder die Neufassung.