Der Schwarzwaldverein Villingen-Schwenningen hatte zu seiner ersten ordentlichen Mitgliederversammlung eingeladen. Rund 90 Mitglieder trafen sich am Samstagnachmittag im Münsterzentrum in Villingen.

Thomas Schmidt und Steffen W. Esslinger, die beiden amtierenden Vorsitzenden des Vereins, hießen ganz besonders die Vorsitzende des Bezirks Fohrenbühl im Schwarzwaldverein, Monika Recktenwald, willkommen.

Lesen Sie auch

Es war eine bedeutsame Mitgliederversammlung, denn es war die erste des neu zusammengeschlossenen Schwarzwaldvereins Villingen-Schwenningen. Mit Beschluss der außerordentlichen Mitgliederversammlung im Sommer 2024 wurde die Verschmelzung mit Eintrag ins Vereinsregister am 2. September rechtswirksam.

Die Wahlen

Nun galt es, in der aktuellen Versammlung alle notwendigen Positionen zu wählen, teilt der Verein im Weiteren das Ergebnis der Wahl mit: Vorsitzender Thomas Schmidt, erster stellvertretender Vorsitzender Steffen W. Esslinger, zweiter stellvertretender Vorsitzender Harald Wangler, Kassenwartin Bernadette Straubinger und Schriftführerin Uschi Ott.

Im Laufe der Mitgliederversammlung wurden verschiedene Themenfelder beleuchtet. So berichtete unter anderem Thomas Schmidt über die Mitgliederentwicklung und freute sich über den leichten Zuwachs an Mitgliedern in 2024 auf nun 634 Mitglieder.

Geplante Touren

Die Fachwarte Wandern für die Sonntagswanderungen Ulrike Kopp und für die Mittwochswanderungen Harald Wangler informierten über die zahlreichen Unternehmungen im zurückliegenden Jahr und gaben eine Vorschau auf das Jahresprogramm 2025. Auch mehrtägige Wandertage im Steigerwald und in der Wachau sowie ein Bergwanderwochenende in Balderschwang werden dabei angeboten. Zudem ein großes Angebot an Tagestouren im Schwarzwald, auf der Schwäbischen Alb und der hiesigen Region.

Wegenetze gepflegt

Hubert Roth, der frischgewählte Fachwart Wege, konnte indes die Arbeiten an den vorhandenen Wegenetzen darlegen. Zahlreiche Wegezeichen wurden ersetzt und neu gesetzt sowie gesäubert. Das gesamte Wegenetz des Schwarzwaldvereins Villingen-Schwenningen beträgt nun 224 Kilometer.

Die beiden Fachwarte für Naturschutz, Hans Schlude und Uwe Sontowski, informierten über ihre zahlreichen Streifen- und Arbeitseinsätze in zahlreichen Naturschutzgebieten der Region.

Angebot für Familien

Sarah Esslinger-Dahlmann, Fachwartin für Familie, berichtete von ihrem Programm. Auffällig in ihrem Tätigkeitsbereich war die hohe Beteiligung von Nicht-Mitgliedern, zeigt der Verein auf. „Wir sehen anhand der Teilnehmerzahlen, dass das Interesse, Kinder die Natur entdecken zu lassen, sehr groß ist. Alle angebotenen Veranstaltungen waren ausgebucht“, so Esslinger-Dahlmann. Gerade in diesem Bereich ergaben sich einige neue Mitglieder.