Schwarzwaldverein Tennenbronn: 60 Jahre im Verein aktiv

Der Schwarzwaldverein Tennenbronn blickt auf ein starkes Jahr zurück. Bei der Versammlung wird der Vorstand einstimmig wiedergewählt – ein Thema bleibt.

Eine große Zahl an Mitgliedern folgte der Einladung zur Hauptversammlung des Schwarzwaldvereins Tennenbronn im Gasthaus Linde. Vorsitzender Helmut Moosmann begrüßte neben den Anwesenden auch Gäste aus dem Verband und der Kommunalpolitik: Herbert Fehrenbach vom Bezirk Fohrenbühl, Werner Müller vom Hauptverein in Freiburg sowie Ortsvorsteher Manfred Moosmann.

Nach der Totenehrung zog der Vorsitzende eine positive Bilanz des vergangenen Vereinsjahres. Der Vereinsbetrieb sei reibungslos verlaufen, alle geplanten Aktivitäten hätten wie vorgesehen stattfinden können und seien gut angenommen worden.

Auch die Berichte von Wanderwart, Kassenwart, Wegewart und Schriftführerin fielen durchweg positiv aus. Ortsvorsteher Manfred Moosmann übernahm die Entlastung der Vorstandschaft, die einstimmig erfolgte.

Vorstandsteam bestätigt

Bei den anschließenden Neuwahlen wurde das gesamte Vorstandsteam geschlossen im Amt bestätigt. Zuvor hatte Helmut Moosmann darauf hingewiesen, dass sich die Vorstandsmitglieder bereit erklärt haben, noch einmal für drei Jahre zu kandidieren. Viele von ihnen seien dann bereits seit rund 15 Jahren im Amt – was die Frage nach einer Verjüngung des Vereins aufwerfe, heißt es in einer Mitteilung.

Dieses Thema war bereits beim „Jahreseröffnungshock“ am Dreikönigstag angesprochen worden und soll auch künftig stärker in den Fokus rücken – unter anderem durch Informationen in den Medien und einen geplanten Podcast mit Oberbürgermeisterin Eisenlohr.

Besondere Ehrung

Mit der einstimmigen Wiederwahl ist die Führung des Vereins für die kommenden drei Jahre gesichert.

Ein besonderer Moment der Versammlung war die Ehrung von Ilse Langenbacher für 60 Jahre Mitgliedschaft. Sie engagierte sich über zwei Jahrzehnte hinweg in verantwortlichen Positionen, zunächst als zweite Vorsitzende und später als Vorsitzende.

Zum Abschluss betonte Helmut Moosmann die Bedeutung des Engagements für die Zukunft des Vereins: „Unser Verein soll weiterleben. Gehen wir mit Zuversicht in die nächsten Jahre und hoffen, dass sich neue, engagierte Menschen finden, die Verantwortung übernehmen.“