Schwarzwaldverein Tennenbronn: 60 Jahre im Verein aktiv

Der Schwarzwaldverein Tennenbronn blickt auf ein starkes Jahr zurück. Bei der Versammlung wird der Vorstand einstimmig wiedergewählt – ein Thema bleibt.
Eine große Zahl an Mitgliedern folgte der Einladung zur Hauptversammlung des Schwarzwaldvereins Tennenbronn im Gasthaus Linde. Vorsitzender Helmut Moosmann begrüßte neben den Anwesenden auch Gäste aus dem Verband und der Kommunalpolitik: Herbert Fehrenbach vom Bezirk Fohrenbühl, Werner Müller vom Hauptverein in Freiburg sowie Ortsvorsteher Manfred Moosmann.