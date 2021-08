3 Axel Heinzmann sitzt in der Gaststube des Wanderheims. Ab 5. September empfängt der Schwarzwaldverein hier wieder Gäste. Quelle: Unbekannt

"Lindenbüble": Schwarzwaldverein öffnet Wanderheim nach langer Schließung am 5. September wieder

Rund 20 Monate lang konnte der Schwarzwaldverein im Wanderheim "Lindenbüble" keine Besucher mehr empfangen. Am 5. September soll die Durststrecke nun enden. Doch bei aller Freude über die Wiedereröffnung schwingen auch viele Unsicherheiten mit.

St. Georgen-Langenschiltach. Noch ist der Gastraum des Wanderheims "Lindenbüble" menschenleer. Doch das soll nicht mehr lange so bleiben: Am kommenden Sonntag lädt der Schwarzwaldverein St. Georgen nach langer Pause wieder von 10 bis 18 Uhr zum Verweilen ein. Die Vorbereitungen dafür sind aktuell in den letzten Zügen, wie vor Ort deutlich wird: Aus dem Gastraum haben die Helfer beispielsweise zwei Tische entfernt, damit die nötigen Abstände besser eingehalten werden können. Drinnen können damit weniger Gäste untergebracht werden als normalerweise – der Verein hofft aber ohnehin auf gutes Wetter, bei dem die Besucher draußen sitzen können.

2020 hatte das Wanderheim gar nicht geöffnet, obwohl man im Sommer einmal kurzzeitig darüber nachgedacht hatte, wie Wanderheimwart Axel Heinzmann berichtet. Doch wegen der dann in Richtung Herbst wieder steigenden Infektionszahlen wurde daraus nichts. Zwar zeigt die Inzidenzkurve auch derzeit nach oben, der Entschluss des Vereins steht aber fest: "Jetzt probieren wir es halt mal."

Ob die potenziellen Gäste die sonntägliche Einladung ins Wanderheim auch annehmen, kann Heinzmann derweil selbst kaum einschätzen. "Da müssen wir uns überraschen lassen", sagt er. Die kommenden Öffnungen des Wanderheims seien so etwas wie ein "Probelauf, ob wir das überhaupt so packen".

Ende Oktober ist Schluss

Denn an die Corona-bedingten Einschränkungen, die für die Gastronomie gelten, muss sich natürlich auch das Bewirtungsteam des Wanderheims halten – und das bedeutet für die ehrenamtlichen Helfer vor allem eines: eine ganze Menge zusätzlichen Aufwand. Lange habe man im Vorfeld darüber diskutiert, was man wie machen kann, erzählt Heinzmann. Auch, weil man in die Maßnahmen, die der Betrieb einer Gaststätte unter Corona-Bedingungen notwendig macht, erst einmal "reinfinden" musste – und muss.

"Wir versuchen, alles haarklein umzusetzen, was in der Verordnung steht", betont Heinzmann. Kontaktdaten erfassen, 3G-Nachweise überprüfen, Abstände gewährleisten und so weiter – wo sonst bisweilen zwei Helfer ausreichen, um das Wanderheim sonntags zu bewirten, wird der Schwarzwaldverein vorerst drei bis vier Personen einsetzen. Dass das Bewirtungsteam während der Corona-Pause einige ältere Mitglieder verloren hat, fällt da zusätzlich ins Gewicht. Doch Heinzmann ist zuversichtlich. Denn im Gegenzug sind auch ein paar Interessierte hinzugekommen.

Insgesamt soll das Wanderheim "Lindenbüble" dann bis Ende Oktober geöffnet bleiben, "wenn es gut läuft". Eine Verlängerung der durch Corona stark verkürzten Saison ist kaum möglich – vor allem wegen der kalten Temperaturen, wie Heinzmann sagt. "Und dann kommen auch nicht mehr viele."

Herbstfest fällt aus

Ausfallen muss derweil nach 2020 auch in diesem Jahr das Herbstfest. Die Besuchermassen, die sich dabei am Wanderheim einfinden, seien unter Corona-Bedingungen mit dem vorhandenen Helferteam einfach nicht zu stemmen. Zusätzlich "ist uns das zu gefährlich", wie Heinzmann meint. Bleibt für den Schwarzwaldverein also nur das Hoffen auf 2022 – und darauf, dass in den kommenden zwei Monaten noch einige Besucher ihren Weg ins Wanderheim finden.