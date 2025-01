Die Generalversammlung des Schwarzwaldvereins Schramberg findet am Donnerstag, 13. Februar um 17.30 Uhr im Hotel „Drei Könige“ in Sulgen statt. Bei der Versammlung blicken die Wanderführer auf das Programm im nun begonnenen neuen Jahr.

Der Vorstand lädt seine Mitglieder und Interessierte zu dieser Versammlung ein. Die Tagesordnung umfasst die Jahres- und Rechenschaftsberichte des Vorsitzenden und der Fachwarte sowie die üblichen Regularien.

Im Verlauf des Abends erfolgt die Ehrung der Jubilare. Der neue Flyer mit dem Programm des Jahres 2025 wurde den Mitgliedern mit der Einladung bereits zugesandt und liegt in Kürze auch in den Tourist-Büros und mehreren Stellen in Schramberg zum Mitnehmen bereit.

Schramberger geht auf Reise Winterwanderung wie in der Steinzeit Im Februar will der Schramberger Markus Klek seine nächste steinzeitliche Wanderung machen und zwar nördlich vom Polarkreis in Schweden. Diesmal will er sogar ganz alleine losziehen.

Ein Auszug aus den geplanten Aktivitäten: zwei mögliche Termine sind für die Schneeschuhwanderung reserviert, sie findet nur bei ausreichender Schneelage statt.

Am 13. März folgt eine sportliche Tour mit 21 Kilometer Länge rund um Schramberg und danach der Spaziergang im Park der Zeiten mit anschließender Führung durch das „Gut Berneck“.

Lama-Wanderung für Jugendliche

Eine Lama-Wanderung lockt Jugendliche und Junggebliebene am 27. April nach Böttingen.

Am 18. Mai werden die Wanderführer aufs Neue die Spendenwanderung der Sparkasse unterstützen. Im Juni geht es 16 Kilometer entlang des Albtraufs – mit herrlichem Blick auf die Zollernburg.

Premiumweg Groppertal

Im Juli stehen der Glatttalrundweg und der Premiumweg Groppertal auf dem Programm.

Am 3. August lädt Wanderwart Hans Hauser zu einer Frühwanderung in Unterentersbach ein und am 21. August . zur Erkundung des Wasserfalls „Gräben“.

Im September geht es an den Bodensee zur Weinberwanderung und zur Kulturrunde nach Niedereschach.

Monika und Wolfgang Flaig haben im Bregenzer Wald ein Wanderwochenende bei Warth-Schröcken vorbereitet, der geplante Termin dafür ist der 27. und 28. September – zwei unterschiedlich schwierige Routen stehen jeweils zur Auswahl.

Sportliche Biker können am 11. Oktober mit Christian Hubert eine Tour unternehmen und der Oktober klingt mit der Welschensteinacher Obertaltour aus.

Die Jahresabschlussfeier geniessen Mitglieder und Gäste beim Lichtgang am 28. November am Fohrenbühl mit humorvollen Gedichten und einem Film mit den gemeinsamen Erlebnissen.