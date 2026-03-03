Schwarzwaldverein Schopfheim: Vereine fusionieren

1 Die Schwarzwaldvereine Schopfheim und Steinen fusionieren. (Symbolbild) Foto: Anlicker Die Schwarzwaldvereine aus Steinen und Schopfheim gehen künftig gemeinsam voran.







Der Schwarzwaldverein Schopfheim lädt alle Mitglieder zur außerordentlichen Mitgliederversammlung ein. Diese findet am Freitag, 13. März, ab 15 Uhr, im Haus der Sicherheit, Lörracher Straße 45, in Steinen ein. Einziger Tagesordnungspunkt ist die Abstimmung über die Verschmelzung mit dem Schwarzwaldverein Steinen. Der Vorstand freut sich auf eine rege Beteiligung. Danach findet die erste Mitgliederversammlung des neuen Schwarzwaldvereins Schopfheim-Steinen statt. Die Unterlagen zur Verschmelzung können im Vereinsraum des Schwarzwaldvereins Schopfheim in der Dr. Max-Metzger-Schule eingesehen werden, Interessierte können sich unter Tel. 0162/490 04 21.