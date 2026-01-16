Schwarzwaldverein Schopfheim: Nistkästen bauen

1 Nistkasten Foto: Patrick Pleul/dpa Familiengruppe des Schwarzwaldverein Schopfheim bietet eine Aktion zum Nistkastenbau an.







Die Familiengruppe des Schwarzwaldverein Schopfheim bietet für alle Familien die Aktion „Nistkästen bauen bei Willi“ an. Diese finde t am Samstag, 24. Januar, in Eichen statt. „Von Schopfheim gehen wir nach Eichen, wo wir am Nachmittag ausgiebig werken und bauen können“, schreibt die Familiengruppe in einer Mitteilung. Die Nistkästen werden im Februar gemeinsam aufgehängt. Treffpunkt ist um 13.30 Uhr am Parkplatz Busbahnhof Schopfheim. Die Leitung hat Thilo Kuschel Lauber. Um Anmeldung unter Tel. 07622/684 44 33 wird gebeten. Gäste und Nichtmitglieder sind willkommen.