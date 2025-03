Der Vorsitzende des Schwarzwaldvereins, Herbert Fehrenbach, freute sich, dass rund 30 Mitglieder zur Hauptversammlung im „Rebstock“ kamen. In seinem Bericht blickte er auf ein „arbeitsreiches, aber sehr schönes Vereinsjahr“.

Verein steht gut da Höhepunkt war die 50-Jahr-Feier der Wiedergründung 1974 und die Feier im Haus des Gastes. Sein Dank galt allen, die an der Dekoration, der Chronik und dem guten Gelingen beteiligt waren. Fehrenbach berichtete über zahlreiche Veranstaltungen, an denen er teilnahm, so die 100-Jahr-Feier des Gedächtnishauses am Fohrenbühl und die Bezirkskonferenz in Breisach. Begeistert zeigte er sich von der stets großen Teilnahme an den vielfältigen Angeboten des Vereins. Allein der monatliche Stammtisch lockte zuletzt 30 Teilnehmer an. Der Verein, so seine Bilanz, stehe sehr gut da.

Lesen Sie auch

Finanzen Rechner Gabriel Fleig zeigte die Umsätze auf, die durch das Jubiläum, die Neuauflage der beliebten Blindensee-Broschüre sowie die abzuführenden Beiträge an den Hauptverein hohe Kosten verursachten. Die Einnahmen lagen daher zwar etwas darunter, dennoch schreibe man weiterhin „schwarze Zahlen“.

Neue Mitglieder Schriftführerin Dorle Joos berichtete von diesem ereignisreichen Jahr und wies darauf hin, dass zwei neue Wanderbänke gestiftet wurden und auch neue Mitglieder begrüßt werden konnten.

17 Wanderungen Wanderwartin Bärbel Ketterer dankte den Wanderführern für die 17 abwechslungsreichen Touren, die mehrtägige Moselfahrt und den Tagesausflug zum Nationalparkzentrum Ruhestein.

Für 60 Kilometer zuständig Wegewart Fehrenbach berichtete über die vielen Streifzüge zur Unterhaltung der gut 60 Kilometer regionalen und überregionalen Wanderwege, bei der er von Wolfgang Behrendt stets unterstützt wurde.

Heimat und Kultur Wolfgang Schyle berichtete über den Fachbereich Heimat und Kultur und zeigte Ingrid Schyle die Aktivitäten im Naturschutz auf.

Lob Bürgermeisterstellvertreterin Silke Burger lobte den Schwarzwaldverein für seine vielfältigen Angebote und die Instandhaltung der Schonacher Wanderwege und zeigte sich überzeugt, dass die guten Ideen nicht ausgehen werden.

Ehrungen Für zehn Jahre wurden ausgezeichnet: Ilse und Wolfgang Behrendt, sowie Otto Duffner, 25 Jahre: Anneliese Keller, 40 Jahre: Sigrid und Wolfgang Förtsch, Manfred Pfaff, Dorle und Bernd Joos, sowie Ferdinand Haberstroh.

Wahlen Gewählt wurden: stellvertretende Vorsitzende Ilse Behrendt, Kassierer: unbesetzt; Gabriel Fleig führt das Amt kommissarisch weiter, Wanderwartin Barbara Ketterer, Naturschutzwartin Ingrid Schyle, aktiver Beirat Miodrag Timotic, Kassenprüfer Michael Kienzler. Der Vorsitzende wies noch auf Veranstaltungen hin und bedankte sich bei der langjährigen Kassenprüferin Irene Nock mit einem Präsent.