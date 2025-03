Der Vorsitzende des Schwarzwaldvereins Röt- Schönegründ, Hubert Schmid, eröffnete die 35. Jahreshauptversammlung. Er konnte sich über die rege Teilnahme von Mitgliedern und Gästen freuen.

Nach dem Gedenken an verstorbene Mitglieder blickte der Verein auf das Wanderjahr 2024, den Arbeitseinsatz an den Wanderwegen sowie der Ruine Königswart, das Frühstücksbuffet im Grünen an der Saatschulhütte und die Nikolaus-Aktion für die Kinder im Dezember zurück.

Ein weiteres unverzichtbares Angebot, schreibt der Schwarzwaldverein in einer Pressemitteilung, sei die Mountainbikegruppe. Insgesamt waren bei den verschiedenen Aktivitäten rund 650 Wander- und Fahrradfreunde dabei.

Nach den Regularien – wie Kassenbericht und Fachbericht - leitete Ortsvorsteher Jochen Frey die Entlastung des Vorstands ein.

Ehrung für treue Mitglieder

Bei der Vorstellung der Veranstaltungen für das laufende Jahr wurde besonders das geplante Hüttenwochenende für Wanderer und Biker Anfang Oktober hervorgehoben.

Im Rahmen der Versammlung wurden zudem fleißige Wanderer geehrt. Darüber hinaus erhielt Karin Klumpp eine Auszeichnung für 40 Jahre Mitgliedschaft im Schwarzwaldverein. Gemeinsam mit dem Vorsitzenden des Bezirks Kniebis, Willi Seid, überreichte ihr Hubert Schmid eine Urkunde mit Abzeichen und Blumenstrauß. Das komplette Tourenprogramm gibt es auf der Homepage www.swv-roet-schoenegruend.de.