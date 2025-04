Ehrung für langjährige Treue in Gutach Seit 50 Jahren in der Jägervereinigung

Die Jägervereinigung Kinzigtal versammelte sich am Freitagabend in Gutach. Willi Hug wurde für 50 Jahre Mitgliedschaft geehrt. Themen der Hauptversammlung waren unter anderem das Schwarzwildgatter in Willstätt und die Verbreitung von Wolf und Luchs.