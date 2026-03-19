Schwarzwaldverein Neukirch: Der Posten des Wanderwarts ist noch zu haben

Der Schwarzwaldverein sucht neue Engagierte und zieht Bilanz. Die Zahl an geleisteten Stunden und Kilometern ist beachtlich. Vier Mitglieder wurden für 70 Jahre geehrt.

Der Schwarzwaldverein Neukirch sucht nach dem Tod des langjährigen Wanderwarts Werner Müller dringend einen Nachfolger. Dies ging aus der Hauptversammlung im Gasthaus Hirschen hervor, wie der Verein informiert. Bei Interesse darf man sich gerne an ein Vorstandsmitglied wenden oder unter info@schwarzwaldverein-neukirch.de schreiben.

Rückblick Die 20 Wanderungen und Veranstaltungen im vergangenen Jahr waren sehr gut besucht. 236 Wanderer liefen 196 Kilometer. Da für den Ausflug 2026 bereits ein Anteil der Hotelrechnung bezahlt werden musste, gab die Kassiererin ein leichtes Minus bekannt.

Wegweisende Arbeit Der Wegewart berichtete von den Arbeiten an den 124 Kilometern örtlicher und 62 Kilometern Regional- und Fernwanderwegen. Hier wurden 325 Stunden Arbeit geleistet und 233 Wegezeichen und zehn Pfosten angebracht. Er bedankte sich bei seinem Team für die Arbeit, welche allein nicht zu meistern sei.

Naturschutz Der Naturschutzwart berichtete von 15 Aktionstagen im Bereich der Biotoppflege, des Artenschutzes und Streifendiensten in Naturschutzgebieten, wofür fast 70 Stunden geleistet wurden.

Verschmelzung ein bürokratischer Kraftakt

Der stellvertretende Bezirksvorsitzende Herbert Fehrenbach hob die freundschaftliche Zusammenarbeit der Ortsvereine Neukirch und Schonach hervor. Bürgermeisterstellvertreter Manfred Kühne betonte, dass die Wegearbeit des Wegewarts und seines Teams der Stadt einiges an Personalkosten einspare. Im Anschluss wurde vom Stand der Verschmelzung des Ortsvereins Furtwangen mit Neukirch berichtet – ein erheblicher bürokratischer Aufwand.

Ehrungen Der Vorsitzende Dieter Kammerer konnte einige treue Mitglieder ehren: für 25 Jahre Franz Kleiser, für 50 Jahre Gerhard Dilger und Cornelia Stocker sowie für 70 Jahre Max Rombach, Felix Löffler, Hildegard Kammerer und das letzte noch lebende Gründungsmitglied Albert Kammerer. Dieser erhielt auch als Dank für seine unermüdliche Bänklearbeit einen Geschenkkorb.

Kurz-Infos zum Verein: Vorsitzender Dieter Kammerer, www.schwarzwaldverein-neukirch.de