Schwarzwaldverein Neukirch: Der Posten des Wanderwarts ist noch zu haben

Der Schwarzwaldverein sucht neue Engagierte und zieht Bilanz. Die Zahl an geleisteten Stunden und Kilometern ist beachtlich. Vier Mitglieder wurden für 70 Jahre geehrt.
Der Schwarzwaldverein Neukirch sucht nach dem Tod des langjährigen Wanderwarts Werner Müller dringend einen Nachfolger. Dies ging aus der Hauptversammlung im Gasthaus Hirschen hervor, wie der Verein informiert. Bei Interesse darf man sich gerne an ein Vorstandsmitglied wenden oder unter info@schwarzwaldverein-neukirch.de schreiben.