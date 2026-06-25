Schwarzwaldverein Kleines Wiesental: Spaß auf dem Fluss

1 Viel Spaß hatte die Schwarzwaldvereins-Gruppe aus dem Kleinen Wiesental bei der Familienkanutour in Frankreich. Foto: zVg/Brigitte Gsellinger Der Schwarzwaldverein Kleines Wiesental hat kürzlich eine Familienkanutour in Villersexel auf dem Fluss Ognon unternommen.







Link kopiert



26 Teilnehmer haben sich am Samstagmorgen in Wieslet getroffen und fuhren in Richtung Zeltplatz in Villersexel. Nach zweistündiger Fahrt angekommen, wurde der Check-in durchgeführt, sodass die Mission „Kanu fahren“ relativ zügig starten konnte. Eingekleidet mit Schwimmwesten sowie ausgestattet mit Boot, Proviantbehälter und Paddel, hieß es: Leinen los. Bei strahlendem Sonnenschein und Temperaturen so um die 35 Grad sei dies die ultimativ passende Freizeitaktivität, schreibt der Schwarzwaldverein in seinem Nachbericht. Schwimmen und Paddeln fordern natürlich auch Energienachschub, und so wurde hier und da auch mal „Pause“ gemacht.