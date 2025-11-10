Schwarzwaldverein Kleines Wiesental: „Langsamer unterwegs, länger in den Wirtschaften“

Bei der Jahreshauptversammlung des Schwarzwaldvereins Kleines Wiesental wurde die Wanderungen im kommenden Jahr vorgestellt. Bernd Haas plant die nächste Marathon-Tour.
Der Schwarzwaldverein (SWV) plant für 2026 wieder zahlreiche Touren. Das hat Heinz Gsellinger bei der Jahreshauptversammlung am Sonntag in der Halle in Wieslet mitgeteilt. Geplant sind zwei Schneeschuhtouren beziehungsweise Winterwanderungen, eine vom Ebnet, die zweite vom Lipple mit der Ortsgruppe Kandern, mit der die Wiesentäler auch durch die Heißbachschlucht und auf den Sagenweg wandern wollen. „Mit den Wanderfreunden Soultz wird im Elsass gewandert“, kündigte er an. Stattfinden soll ein Wanderwochenende im Donautal, eine Zwei-Tages-Radtour von Brug an den Zuger See, Wanderungen am Brienzer See, im Schweizer Jura und im Schwarzwald, auf dem Dachserlebnisweg und zum Fliegerwrack. Eine Fahrradtour führt an den Nonnenmattweiher. Jörg Schultheiß bietet eine Alpenwanderung zum Sigriswiler Rothorn an, Bernd Haas toppt seine diesjährige Marathonwanderung im Kleinen Wiesental mit einer 70 Kilometer langen Tour von Fahrnau zum Titisee.