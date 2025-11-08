Schwarzwaldverein Kandern: Für 2026 sind bereits weitere Touren in den Vogesen vorgesehen

1 Gute Stimmung herrschte bei der Tour des Schwarzwaldvereins in den Vogesen. Foto: Klaus Steffe Der Schwarzwaldverein Kandern war wieder in Frankreich unterwegs.







In Thann startete die Wanderung in den Naturpark der Vogesen, heißt es im Nachbericht. Die beiden Wanderführer Heidi Hofer und Ernst-Peter Scherer, die die Vogesen wie ihre Westentasche kennen, hatten sich eine Rundwanderung ausgedacht, die zum Aufwärmen erst einmal flach am Fluss Thur entlang nach Bitschwiller führte. Dann ging es 400 Höhenmeter bergauf. Auf schmalen und teilweise steilen Pfaden führte die Strecke die Teilnehmer bei frischem Wetter und Wolken am Himmel durch Laubwälder und über bereits abgeworfene Laubblätter, was sehr kurzweilig war, heißt es.