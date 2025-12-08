Schwarzwaldverein in Lauterbach: So gesellig klingt das Wanderjahr aus

1 Geselliges Beisammensein herrschte bei den Donnerstagswanderern im Schwanen Foto: Huber Die Wochentagsgruppe des Schwarzwaldverein hatte zur Abschlusswanderung auf den Fohrenbühl eingeladen.







Wanderführer Kurt Gießer konnte 35 Mitwanderer begrüßen. Die entspannte Wanderung führte auf der Sonnenseite des Fohrenbühls zum Gedächtnishaus. Vor dem Turm wurden die Wanderer von Ingrid Müller mit Glühwein überrascht und konnten dabei die Ergebnisse der Pflegeaktion begutachten. Dort hatten über 30 Helfer aus den umliegenden Ortsvereinen und der Hauptgeschäftsstelle Freiburg das Gelände rund ums Gedächtnishaus vom störenden Bewuchs befreit.