Schwarzwaldverein in Lauterbach: So gesellig klingt das Wanderjahr aus
1
Geselliges Beisammensein herrschte bei den Donnerstagswanderern im Schwanen Foto: Huber

Die Wochentagsgruppe des Schwarzwaldverein hatte zur Abschlusswanderung auf den Fohrenbühl eingeladen.

Wanderführer Kurt Gießer konnte 35 Mitwanderer begrüßen. Die entspannte Wanderung führte auf der Sonnenseite des Fohrenbühls zum Gedächtnishaus. Vor dem Turm wurden die Wanderer von Ingrid Müller mit Glühwein überrascht und konnten dabei die Ergebnisse der Pflegeaktion begutachten. Dort hatten über 30 Helfer aus den umliegenden Ortsvereinen und der Hauptgeschäftsstelle Freiburg das Gelände rund ums Gedächtnishaus vom störenden Bewuchs befreit.

 

Weiter ging die Tour oberhalb des Sulzbachtales zum Kohlplatz und über die Waldhäuser auf dem Wanderweg zurück zum Fohrenbühl. Im „Schwanen“ verbrachten die Teilnehmer einen geselligen Nachmittag mit Wanderliedern und Geschichten.

Beliebte Spiele

Hans Huber präsentierte eine Bilderschau der Aktivitäten 2025. Auch Knecht Ruprecht kam zu Besuch und verteilte Weckenmänner. Kurt Gießer berichtete von durchschnittlich 27 Teilnehmern bei den Wanderungen. Die zwei Spielenachmittage wurden jeweils von 16 Spielern wahrgenommen. In einer Präsentation ließ Huber alle Aktivitäten des Wanderjahres Revue passieren. Kurt Gießer, Manfred Haas und Ingrid Müller gaben Ausblicke auf die geplanten Wander- und E-Bike-Touren.

 