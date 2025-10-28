Schwarzwaldverein in Hardt: Hier wurde schon 1905 das erste Telefon installiert

Unter dem Motto „Über dem Neckar danna“ starteten die Wochentagswanderer des Schwarzwaldvereins Hardt zu ihrer letzten Donnerstagstour des Jahres.
Ausgangspunkt war Irslingen, wo Wanderführer Stefan Schneider die Gruppe auf eine gemütliche Runde rund um das Dorf führte. Bei idealem Herbstwetter genossen die Teilnehmenden die farbenfrohe Landschaft und erhielten unterwegs interessante Einblicke in die Geschichte der Dietinger Teilgemeinde. So erfuhren sie etwa, dass in Irslingen bereits im Jahr 1905 das erste Telefon installiert wurde.