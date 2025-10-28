Schwarzwaldverein in Hardt: Hier wurde schon 1905 das erste Telefon installiert

Mordprozess in Rottweil Sohn gesteht tödlichen Angriff auf Mutter

Ein 21-Jähriger steht vor Gericht, weil er in Schramberg seine Mutter mit einem Fleischklopfer erschlagen haben soll. Im Mord-Prozess gesteht er und schildert, wie ein Streit um Geld und Lügen eskalierte.